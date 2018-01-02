KONYALIM İLE MEŞHUR OLAN İSİM, MUTLU HABERİ SAHNEDE VERDİ: HAMİLEYİM
'Konyalım' şarkısı ile şöhreti yakalayan Nadide Sultan, yılbaşı akşamı sahne aldığı mekanda "Beni tek seyretmiyorsunuz, bunu ilk kez söylüyorum." diyerek hamile olduğunu duyurdu.
Haziran ayında çıkarttığı şarkısı 'Uçmalıyım' ile başarılı bir ivme yakalayan ve adından bir kez daha söz ettiren Nadide Sultan yeni yıla Abant'ta girdi. Hakan Yonat ile evli olan Sultan, bebek beklediğini açıkladı.
"YENİ YILA ANNE OLARAK GİRİYORUM"
Nadide Sultan, modacı Semih Doğruer'in yurt dışından getirdiği özel kumaş ve taşlarlarla tasarlattığı 5 kg ağırlığındaki elbisesini sahnede taşımakta zorlandı. İzlemeye gelenlere "Sahnede beni tek seyretmiyosunuz ilk defa burada açıklıyorum" diyerek "Yeni yıla anne olarak giriyorum hayatımda ilk defa 55 kilo oldum yakışmış mı?" diyerek yılın ilk sürprizini yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar