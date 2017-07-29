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Konyalı Tasarımcıdan Erdoğan'a Dünya 5'ten Büyüktür Yüzüğü

KONYALI TASARIMCIDAN ERDOĞAN'A DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR YÜZÜĞÜ

Konya'da bir tasarımcı Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel olarak tasarladığı ve üzerinde "Dünya 5'den Büyüktür" yazısı bulunan özel tasarımlı yüzüğü Erdoğan'a vereceği günü bekliyor.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Konyalı Tasarımcıdan Erdoğan'a Dünya 5'ten Büyüktür Yüzüğü(5/10)1

Konya'da bir tasarımcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel olarak tasarladığı ve üzerinde "Dünya 5'den Büyüktür" yazısı bulunan özel tasarımlı yüzüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceği günü bekliyor.

ERDOĞAN'A ÖZEL YÜZÜK

Konya'da yaşayan tasarımcı 46 yaşındaki Servet Küçükdemirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir yüzük tasarladı. Küçükdemirel, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen "Dünya 5'den Büyüktür" sloganı bulunan özel tasarımlı yüzüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp kendisine vereceği günü bekliyor. 1981 yılında bu işe başladığını ve 1992 yılında bir atölye açtığını anlatan Servet Küçükdemirel, 1992'den bu yana imalat, toptan, perakende, özel satışlar ve özel tasarımlarla işe devam ettiğini ifade etti. Ülkenin bir sürü sorunları olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Dünya 5'den Büyüktür' sloganı olduğunu belirten Küçükdemirel, kendisinin bu söze bütün yüreğiyle katıldığını ve gerçekten Dünya'nın 5'den büyük olduğunu belirtti.

"SLOGANI GÖZ ÖNÜNE ALIP O SLOGANLA BUNU BÜTÜNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Böyle bir tasarımın önceden beri aklında olduğunu ifade eden Küçükdemirel, "Bunu bir şeye tasarlamam gerekiyordu. En azından bir yüzük olmalıydı, kolye olmazdı çünkü. Böyle bir yüzük tasarladım. Bu yüzükte Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu sloganı yapmak istedim. Bütün dünyaya da mesaj olsun en azından unutulmayan bir şey olsun. Daha iyilerine layık ama tabii bu takılacak bir yüzük değil. Müzesine ya da koleksiyonuna konulacaktır. Güzel bir tasarım oldu. Sloganı göz önüne alıp o sloganla bunu bütünleştirmeye çalıştım. Belki insanlar gördüğü zaman çok basite alabilir ama bir Dünya ve bu Dünya'nın ortasında ak bir Türkiye düşünün. Üstüne de bu sloganı yazdım" dedi.

"BU YÜZÜĞÜ YAPAN ÖNEMLİ DEĞİL AMA ÜZERİNDEKİ SLOGAN ÇOK ÖNEMLİ"

Reis filminin çekildiği zaman filmde oynayan oyuncu arkadaşına başka bir yüzük tasarladığını dile getiren Küçükdemirel, "Filmde o yüzükle oynamış. Sonra bizden bu yüzükten istenildi Cumhurbaşkanına verilmesi için. Biz de bunu tasarladık. Filmin galasına katıldık. Maalesef o gün siyasi programları olduğundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın galaya katılamadığı söylendi bize. Yüzük bizden alındı. Bildiğim kadarıyla da yüzük verildi Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bu yüzüğü de hazırlayıp oraya götürmüştüm elden veririm diye. Sayın Cumhurbaşkanımız orada olmayınca bu yüzüğü vermek istemedim. Çünkü ben kendim elini öpüp yüzüğü kendisine teslim etmek istiyorum. Umarım bizi duyar ve bizi davet eder. Biz de bunu kendisine teslim ederiz. Bu yüzüğü yapan önemli değil ama yüzüğün üzerindeki slogan çok önemli" diye konuştu.

Servet Küçükdemirel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel olarak tasarladığı yüzüğün haricinde birçok ünlüye de özel tasarımlı yüzükler yaptığını da sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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