Trabzonspor, Galatasaray Maçı Öncesi Gözdağı Verdi
Afrin'in Kurtulduğunu Duyan Şehit Binbaşı Dunca'nın Eşi: Çok Şükür İntikamını Almışlar
Göztepe 1 Puanı Demba Ba İle Kurtardı
Uluslararası Ajans Duyurdu! Trump İran'la Yapılan Anlaşmadan Çekiliyor
Ortaokul Öğrencisi, Arkadaşını Bıçakladı! Kavga Anı Kamerada
Afrin Halkı, Teröristlerin Nasıl Kaçtığını Anlattı!
İngilizler Başakşehir'e Hayran Kaldı
Hükümet Tefecilere Ceza Yağdırdı
Konya'dan Büyük Zafer! Kayseri Nakavt
Dünya Yıldızı Futbolcu Balıkesir'e Avm Yapıyor
Haber Yapmak İçin Gitti, Vatandaşları Arıların İstilasından Kurtardı
3. Havalimanı'nda Mağazaların Kiralama Süreci Başladı
Lüks Restoranda Yaşandı! Aracını Teslim Etmedi, Vale Lastiğini Kesti
Harem Otogar'ının Taşınacağı Yer Belli Oldu
Kemer'e Rus Akını! 1,5 Milyon Turist Ağırlanacak
Teröristlere Ait 12 Odalı Yer Altı Mühimmat Deposu Bulundu
Valbuena Ülkesinde Dert Yandı: İyiyken Yedek Kalmaya Başladım
Afrin'e Giren Mehmetçik'ten Çok Çarpıcı Zafer Pozu!
'afrin'den Sonraki Hedef Neresi?' Sorusuna Mehmetçik'ten Yanıt!
Ankaralılar Müjde! 1 Liralık Otopark Dönemi Resmen Başladı

Konya'dan büyük zafer! Kayseri nakavt

KONYA'DAN BÜYÜK ZAFER! KAYSERİ NAKAVT

Küme düşme korkusu yaşayan Atiker Konyaspor, evinde karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Tarih : 18 Mart 2018, 17:10
Puan Ver : Konya'dan Büyük Zafer! Kayseri Nakavt(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Atiker Konyaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çok değerli bir galibiyet elde etti. Bu sezonun flaş ekibi Kayserspor ise, bu sezonki 7. mağlubiyetini Konya'da aldı. Kayserispor'da teknik direktör Sumudica, cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti.

GOLLER SAMUEL ETO'O VE JAHOVIC'TEN

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekibe üç puanı getiren golleri Samuel Eto'o ve Jahovic kaydetti.

Üç maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Atiker Konyaspor, puanını 24'e yükseltirken, Kayserspor 41 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Konya  Dan  Büyük  Zafer  Kayseri  Nakavt    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER