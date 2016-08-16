

Konya'nın Hüyük ilçesinde sulama göletinde boğulan 2'si kardeş, 3 kız çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.



Çocukların cenazeleri, Beyşehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak Başlamış Mahallesi'ndeki meydana getirildi. Burada, vatandaşlar aileye taziyelerini iletti.



Sulama göletinde yaşamını yitiren Evra Nur Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu, ağıtlar yaktı. Yaklaşık 2 yıl önce babasını kanser nedeniyle kaybettiği öğrenilen Evra Nur Yılmaz'ın bir gün önce babasını rüyasında gördüğü öğrenildi.



Kızının rüyasını anlatan anne Yılmaz, "Yavrum, bir gün önce babanı rüyanda görmüştün. Baban, 'Kızım, sen benim en kıymetlimsin. Evra Nur'um seni götüreceğim' demişti" diyerek gözyaşı döktü.