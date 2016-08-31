KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde TIR, kamyon ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 38 yaşındaki Hasan Kıyan öldü, 35 yaşındaki Serdar Yakar ise yaralandı.



KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde TIR, kamyon ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 38 yaşındaki Hasan Kıyan öldü, 35 yaşındaki Serdar Yakar ise yaralandı.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Ereğli-Adana karayolu Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Arızalanan 42 E 9278 plakalı kamyonunu yol kenarına park edip olay yerine tamirci getiren Hasan Kıyan'a, araçtan inerken Serdar Yakar yönetimindeki 33 NKC 41 plakalı mısır yüklü TIR çarptı. Kontrolden çıkan TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada Ali Altınsoy yönetimindeki 42 L 6314 plakalı kamyonet ise park halindeki kamyona arkadan çarptı.