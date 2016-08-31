O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde TIR, kamyon ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 38 yaşındaki Hasan Kıyan öldü, 35 yaşındaki Serdar Yakar ise yaralandı.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 09:02
Puan Ver : Konya'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı(0/10)


KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde TIR, kamyon ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 38 yaşındaki Hasan Kıyan öldü, 35 yaşındaki Serdar Yakar ise yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ereğli-Adana karayolu Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Arızalanan 42 E 9278 plakalı kamyonunu yol kenarına park edip olay yerine tamirci getiren Hasan Kıyan'a, araçtan inerken Serdar Yakar yönetimindeki 33 NKC 41 plakalı mısır yüklü TIR çarptı. Kontrolden çıkan TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada Ali Altınsoy yönetimindeki 42 L 6314 plakalı kamyonet ise park halindeki kamyona arkadan çarptı.








Etiketler: Konya  Da  Zincirleme  Kaza  1  Ölü  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER