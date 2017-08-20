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Konya'da Yoldan Çıkan Otomobil Yandı: 1 Ölü, 5 Yaralı

KONYA'DA YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL YANDI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Konya'da yoldan çıkarak devrildikten sonra alev alan otomobildeki bir çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 10:30
Puan Ver : Konya'da Yoldan Çıkan Otomobil Yandı: 1 Ölü, 5 Yaralı(8/10)4

Konya'da yoldan çıkarak devrildikten sonra alev alan otomobildeki bir çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

ARAÇ YOLDAN ÇIKTI

Ramazan Karagöz idaresindeki 42 SN 526 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Ramazan Karagöz ile otomobilde bulunan Eyüp, Hüdaverdi, Salih, Muhammed Ali ve Ahmet Karagöz (6) yaralandı.

6 YAŞINDAKİ AHMET CAN VERDİ

Yaralılar çıkartıldıktan sonra araçta yangın çıktı. Kısa sürede otomobilin büyük bölümünü etkisi altına alan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Karagöz, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Tedavi altındaki 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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