

Kaza, saat 03.45 sıralarında Ereğli- Adana karayolu Acıpınar mevkinde meydana geldi.







İzmir- Hatay seferi yapan yolcu otobüsü, iddiaya göre yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi, sürüklenerek karşı şeride geçti.







Bu sırada Diyarbakır'dan Bodrum'a giden bir başka yolcu otobüsü de yine buzlanma sonucu duramayıp, devrilen otobüse çarptı.







Kazada ilk belirlemelere göre devrilen otobüste bulunan 6 kişi öldü ve her iki otobüste bulunan yolculardan 24 kişi yaralandı.







Yaralılar, ambulanslarla çevrehastanelere kaldırıldı. Karayolu ise kaza nedeniyle halen ulaşıma kapalı.