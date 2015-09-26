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KONYA'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ


KONYA'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ
Tarih : 26 Eylül 2015, 11:21
Puan Ver : Konya'da Trafik Kazası: 3 Ölü(6/10)7


Konya'da 6 metre yükseklikteki alt geçide düşen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Konya-Ankara Karayolu Gülistan Köprülü Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 CZN 93 plakalı hafif ticari araç, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan koruma demirlerine çaparak yaklaşık 6 metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü. Kaza sonrası hurda yığınına dönen araçta bulunan Ali Salıvar (25), Önder Nayer Nazlı (37) ve Okay Kip (30) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Civardaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Önder Nayer Nazlı Numune Hastanesinde, Okay Kip, Beyhekim Devlet Hastanesinde ve Ali Salıvar de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Polisin incelemelerinin ardından bir kısmı trafiğe kapatılan köprülü kavşak hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaza sonrası aracın hız göstergesinin 110 km hızda takılı kalması dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.








Etiketler: Konya  Da  Trafik  Kazası  3  Ölü    haber

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