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konya'da tır ile minibüs çarpıştı: 10 ölü

KONYA'DA TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 10 ÖLÜ

KONYA’nın Ereğli İlçesi’nde TIR ile minibüs çarpıştı. Kazada ölenlerin sayısı 10’a yükseldi. Bir kaza haberi de Ankara’dan geldi. Öğrenci servisi TIR’la çarpıştı. 3 öğrenci yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Tarih : 10 Haziran 2016, 12:38
Puan Ver : Konya'da Tır İle Minibüs Çarpıştı: 10 Ölü(8/10)9


Konya'nın Ereğli ilçesinde, TIR ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi, 4 kişi de yaralandı.  



  İlk bilgilere göre, kaza, Ereğli-Konya yolu 17. kilometresinde meydana geldi. Konya yönüne giden TIR, Ereğli istikametine seyir eden minibüs ile çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle her iki araçta yol dışına çıktı. İlk bilgilere göre minibüste sıkışan 7 kişi hayatını kaybetmişti. 3 kişinin daha hayatını kaybettiğinin belirlenmesiyle kazada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Yaralanan 4 kişi de hastanelere kaldırıldı.



Ölenlerden kimlikleri tespit edilenler şöyle; Minibüs sürücüsü Peltek ile Habip Çakıllı (22), Kemal Çiftçi  (41), Mehmet (42), Ahmet (36), Hasan (46) ve Ömer Dedecan (50)... 3 kişinin kimliği ise henüz tespit edilemedi.









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