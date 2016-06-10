

Konya'nın Ereğli ilçesinde, TIR ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi, 4 kişi de yaralandı.







İlk bilgilere göre, kaza, Ereğli-Konya yolu 17. kilometresinde meydana geldi. Konya yönüne giden TIR, Ereğli istikametine seyir eden minibüs ile çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle her iki araçta yol dışına çıktı. İlk bilgilere göre minibüste sıkışan 7 kişi hayatını kaybetmişti. 3 kişinin daha hayatını kaybettiğinin belirlenmesiyle kazada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Yaralanan 4 kişi de hastanelere kaldırıldı.







Ölenlerden kimlikleri tespit edilenler şöyle; Minibüs sürücüsü Peltek ile Habip Çakıllı (22), Kemal Çiftçi (41), Mehmet (42), Ahmet (36), Hasan (46) ve Ömer Dedecan (50)... 3 kişinin kimliği ise henüz tespit edilemedi.