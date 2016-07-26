Çıktığı günden beri rekorları alt üst eden oyun Pokemon GO hakkında ülkemizden de ilginç haberler geliyor. Şimdiye kadar kavgaya, camide kovalanmaya, yaralanmalara sebep olan Pokemon Go, bu kez Ali Tokuç'un bilmediği bir şehirde kaybolmasına neden olmuş.



Çıktığı günden beri rekorları alt üst eden oyun Pokemon GO hakkında ülkemizden de ilginç haberler geliyor. Şimdiye kadar kavgaya, camide kovalanmaya, yaralanmalara sebep olan Pokemon Go, bu kez Ali Tokuç'un bilmediği bir şehirde kaybolmasına neden olmuş.



Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de delisine oynanan ve kendisine pek çok fanatik edinen Pokemon GO'nun fanatiklerinden birisi Konya'da yolunu kaybetti ve kayboldu. Ali Tokuç akraba ziyareti için gittiği Konya'da Pokemon GO oynamaya kendisini biraz fazla kaptırınca yürüye yürüye kendisini ‘tapınakta' buldu.



Sokakta oyunu oynayarak ilerleyen Tokuç, etrafına pek fazla bakmayıp kendisini oyuna kaptırınca evden yüzlerce metre uzaklaşmış ve kaybolmuş. Ali Tokuç, oyun oynarken kaldığı yerden yaklaşık 10 km uzaklaştığını ve kafasını kaldırdığında nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Devamında ise;‘Oyuna kendimi fazla kaptırmışım. Birkaç saat çevreme dikkat etmeden kafamı sadece karşıdan karşıya geçerken kaldırdım. Oyundaki haritada da çevrenin ismi yazmadığı için nereye gittiğimin farkında değildim. Telefonumun şarjı azalınca oyunu kapattım ve akrabamın evine geri dönmek istedim. Ancak evden çok fazla uzaklaştığım için çevre de tanıdık hiçbir şey yoktu. Arka tarafımda ise küçük bir göletin içerisinde tapınağa benzeyen bir yapı vardı. Etraftakilere nerede olduğumu sordum ancak şehri tanımadığım için bunun bir faydası olmadı. Sonrasında ailemi aradım ve WhatsApp'dan konumumu attım. Araba ile gelip beni aldılar' dedi.



Pokemon GO oynarken düşme ve çarpmalar sonucunda yaralanan oyuncuların olduğunu da düşündüğümüzde Ali kaybolsa da sorunsuz bir şekilde kurtulmuş. Bir sonraki avda daha dikkatli olacağından eminiz .



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