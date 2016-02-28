

2 genç kiraladıkları otomobilde sigara yakmak için çakmağı ateşlemesiyle patlama meydana geldi, patlamanın nedeni bilinmiyor.



Konya'da bir otomobilde belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.



Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Çarşamba Pazarı'nda meydana geldi. 21 yaşındaki Muhammed Talha Mirza ve 22 yaşındaki Muhammed Talha Demircan, gezmek için kiraladıkları 34 KY 74** plakalı otomobil içerisinde oturdukları sırada sigara içmek istedi.







Arkadaşların çakmağı ateşlemesiyle birlikte araç içerisinde patlama meydana geldi. Vücutlarında yanıklar oluşan 2 arkadaş kendilerini güçlükle dışarı attı. Bu sırada patlama sesini duyanlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede gelen polisler, panikle kaçmakta olan iki arkadaşı yakaladı.