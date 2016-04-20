KONYA'DA MASAJ SALONUNA FUHUŞ BASKINI: 6 GÖZALTI
Konya'da bir işmerkezinde bulunan masaj salonuna yapılan fuhuş baskınında yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alındı
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, şehir merkezinde bulunan bir işmerkezindeki masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine ekipler masaj salonunu fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından operasyon için harekete geçen ekipler akşam saatlerinde masaj salonuna baskın düzenledi. Yapılan baskında Özbekistan uyruklu K.T. ve K.M. ile Kırgizistan uyruklu M.A., A.S., G.B., K.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Kadınların iş vaadiyle Türkiye'ye getirilirek masaj salonlarında 80 ila 100 lira arasındaki fiyatlarla fuhuş yaptığı öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar ifadeleri alınmak üzere Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü.
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