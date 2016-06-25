KONYA'DA KONUT SATIŞLARI ARTIYOR
Konya'da 2016 yılı Mayıs ayında 2 bin 530 konutun satıldığı belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, 2016 yılı Mayıs ayı Konut Satışı İstatistiklerinden "Konya ili, konut satışı" konusunda bir basın bülteni yayınlandı. Buna göre Konya'da 2016 yılı Mayıs ayında 2 bin 530 konutun satışı gerçekleşti.
KONYA 11'İNCİ SIRADA YER ALDI
2016 yılı Mayıs ayı itibariyle Konya'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 ve bir önceki aya göre %5,5 oranında artarak 2530 adet oldu. Konya ili 2530 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından (%2,2)'lik pay alarak 11'inci sırada yer aldı.
İSTANBUL EN YÜKSEK PAYA SAHİP
Türkiye'de 2016 Mayıs ayında 114.800 konut satıldı. Konut satışlarında, İstanbul 21.638 konut satışı ile en yüksek paya (% 18,8) sahip illerden biri olmayı başardı.
Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11.408 konut satışı (%9,9) ile Ankara, 6.697 konut satışı (%5,8) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Şırnak oldu.
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