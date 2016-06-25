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konya'da konut satışları artıyor

KONYA'DA KONUT SATIŞLARI ARTIYOR

Konya'da 2016 yılı Mayıs ayında 2 bin 530 konutun satıldığı belirlendi.

Tarih : 25 Haziran 2016, 10:15
Puan Ver : Konya'da Konut Satışları Artıyor(10/10)7


Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, 2016 yılı Mayıs ayı Konut Satışı İstatistiklerinden "Konya ili, konut satışı" konusunda bir basın bülteni yayınlandı. Buna göre Konya'da 2016 yılı Mayıs ayında 2 bin 530 konutun satışı gerçekleşti.

KONYA 11'İNCİ SIRADA YER ALDI



2016 yılı Mayıs ayı itibariyle Konya'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 ve bir önceki aya göre %5,5 oranında artarak 2530 adet oldu. Konya ili 2530 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından (%2,2)'lik pay alarak 11'inci sırada yer aldı.

İSTANBUL EN YÜKSEK PAYA SAHİP



Türkiye'de 2016 Mayıs ayında 114.800 konut satıldı. Konut satışlarında, İstanbul 21.638 konut satışı ile en yüksek paya (% 18,8) sahip illerden biri olmayı başardı.



Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11.408 konut satışı (%9,9) ile Ankara, 6.697 konut satışı (%5,8) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Şırnak oldu.








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