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KONYA'DA IŞİD OPERASYONU: 10 GÖZALTI


KONYA'DA IŞİD OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Tarih : 16 Ocak 2016, 11:43
Puan Ver : Konya'da Işid Operasyonu: 10 Gözaltı(6/10)4


Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü IŞİD'e katılarak Suriye'deki çatışma bölgelerinde savaşıp izinle ülkeye yeniden giriş yapan örgüt üyelerini takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen polis, kent merkezindeki 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda Fuat Ç., Osman A., Enes Ç., Kamil D., Orhan A., Ali D., Cüneyt A., Ali K., Servet A. ve Ali Mücahit O. gözaltına alındı.



Terör örgütüne üye olmak ve elaman temin etmek suçundan gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dökümanların ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerden kasaplık yapan evli ve 2 çocuk babası 27 yaşındaki Fuat Ç.'nin örgütün Suriye koluyla irtibat kurduğu ve örgüte katılmak isteyen kişileri savaş bölgesine gitmesine yardımcı olduğu öne sürüldü. Fuat Ç.'nin sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında 'Allah yolunda işçi' yazması ise dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheliler Konya eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.








Etiketler: Konya  Da  Işid  Operasyonu  10  Gözaltı    haber

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