Konya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Anne Adayları Çok Dikkatli Olun!
Tff Resmen Duyurdu! Olaylı Derbide İlk Karar
Sarkozy, Mahkemeye Sevk Edildi
Chp'li Türkmen'e Bir Şok Daha!
İş Adamlarından Erdoğan'ın Çağrısına Tam Destek!
Trump İle Erdoğan Telefonda Görüşecek
Afyonkarahisar Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu
Kabil'de İntihar Saldırısı: 20 Ölü
Poşet Dolusu Para Buldu, Sahibini Ararken...
Necati Şaşmaz'ın Fetö Davasında Karar
Kayserispor'dan Fb'ye: Nerede Kalmıştık
Gargara Kullananlara Kötü Haber!
Emekli Promosyonları Ne Zaman Yatırılacak?
Yeni Kimlik Kartını Kaybedenler O Ücreti Ödeyecek!
Aym Chp'nin Başvurusunu Reddetti
İdlib'de Hava Saldırısı: 21 Sivil Öldü
Çağla Şıkel: Alişan'ı Erkek Olarak Görmüyorum
Çanakkale'deki Depremler Sürpriz Değil
Chp Lideri Kılıçdaroğlu Konuşuyor

konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KONYA'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Tarih : 08 Şubat 2017, 09:04
Puan Ver : Konya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı(6/10)4


KONYA'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi İshakiye Sokak'ta meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, karnından yaralanan 36 yaşındaki Arif Renklitan olay yerinde öldü, karşı gruptan 26 yaşındaki Cihan Sarı ise sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



AMBULANS ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİLER



Kaçmaya çalışan şüpheliler, yaralılara müdahaleye giden ambulansın önünü kesti, ambulans şoförü 41 yaşındaki Göksel Yorgancı'yı araçtan indirerek darp etti. Yaralı Cihan Sarı, daha sonra aynı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ambulans şoförü ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. Yanında bir tabanca ile çok sayıda mermi bulunan Renklitan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis, olaya karıştığı belirtilen Eyüp T.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Konya  Da  İki  Grup  Arasında  Silahlı  Kavga  1  Ölü  1  Yaralı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER