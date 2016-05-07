KONYA'DA İKİ AİLE ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 9 YARALI
Merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda; Süleyman, Ahmet, Mustafa, Fatih, Yasin ve Ümmühan Koçak, Bayram, Osman ve Hüseyin Olgun ile Sakine Hoşgör yaralandı.
Yaralılar Konya'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fatih Koçak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Mustafa ve Ahmet Koçak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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