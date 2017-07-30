KONYA'DA GASP EDİLİP BIÇAKLANAN GENÇ, KÖFTECİYE SIĞINDI
Konya'da 18 yaşında bir genç sokak ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edilip bıçaklandı. Yaralı genç, sokak üzerindeki köfteciye sığınarak yardım istedi.
Konya'da 18 yaşında bir genç, sokak ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı.
KÖFTECİDEN YARDIM İSTEDİ
Olay, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Abdülmümin Sokak üzerinde meydana geldi. 18 yaşındaki Mehmet A. sokak üzerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı. Yürüyerek sokak üzerinde bulunan köftecinin önüne gelen Mehmet A. iş yerinde bulunan kişilerden yardım istedi.
BİN LİRASINI ALIP BIÇAKLADILAR
Bunun üzerine iş yerinde bulunanlar polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, göğsünün alt bölgesinden bıçaklanan Mehmet A. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet A., üç şahıs tarafından bin lirası alındıktan sonra bıçaklandığını iddia etti. Polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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