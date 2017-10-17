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Konya'da Galatasaraylı taraftara saldıran 4 kişi hakkında karar çıktı

KONYA'DA GALATASARAYLI TARAFTARA SALDIRAN 4 KİŞİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Mahkeme, Konya'da Galatasaray taraftarına saldırarak elindeki formayı yakan 4 Konyaspor taraftarını serbest bıraktı.

Tarih : 17 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Konya'da Galatasaraylı Taraftara Saldıran 4 Kişi Hakkında Karar Çıktı(10/10)6

Konya'da, Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu'na saldırıp, elindeki sarı-kırmızı formayı yakan 4 kişi, 'nitelikli yağma ve kasten yaralama' ile 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na aykırı davranma' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA YAYINLAMIŞLARDI

Süper Lig'de mücadele eden Atiker Konyaspor, geçen 14 Ekim günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Galatasaray ile mücadele etti. Selçuk Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Hakan Karaoğlu, maçtan yaklaşık 3 saat önce karşılaşmanın oynanacağı stada doğru giderken, bir alışveriş merkezi önünde Konyaspor taraftarı 18 yaşındaki S.T., 15 yaşındaki M.K.C., 17 yaşındaki A.U. ve 20 yaşındaki E.F. tarafından yolu kesildi. Karaoğlu'na saldıran 4 şüpheli, ardından da elindeki poşette bulunan sarı-kırmızılı formayı alıp, yaktı. Saldırganlar bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada yayınladı. Görüntüler büyük tepki toplarken, Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli dün gözaltına alındı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Sorgulamanın ardından 'nitelikli yağma ve kasten yaralama' ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na aykırı davranma' suçlarından bugün adliyeye sevk edilen şüphelire, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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