KONYA'DA GALATASARAYLI TARAFTARA SALDIRAN 4 KİŞİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI
Mahkeme, Konya'da Galatasaray taraftarına saldırarak elindeki formayı yakan 4 Konyaspor taraftarını serbest bıraktı.
Konya'da, Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu'na saldırıp, elindeki sarı-kırmızı formayı yakan 4 kişi, 'nitelikli yağma ve kasten yaralama' ile 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na aykırı davranma' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA YAYINLAMIŞLARDI
Süper Lig'de mücadele eden Atiker Konyaspor, geçen 14 Ekim günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Galatasaray ile mücadele etti. Selçuk Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Hakan Karaoğlu, maçtan yaklaşık 3 saat önce karşılaşmanın oynanacağı stada doğru giderken, bir alışveriş merkezi önünde Konyaspor taraftarı 18 yaşındaki S.T., 15 yaşındaki M.K.C., 17 yaşındaki A.U. ve 20 yaşındaki E.F. tarafından yolu kesildi. Karaoğlu'na saldıran 4 şüpheli, ardından da elindeki poşette bulunan sarı-kırmızılı formayı alıp, yaktı. Saldırganlar bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada yayınladı. Görüntüler büyük tepki toplarken, Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli dün gözaltına alındı.
MAHKEME SERBEST BIRAKTI
Sorgulamanın ardından 'nitelikli yağma ve kasten yaralama' ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na aykırı davranma' suçlarından bugün adliyeye sevk edilen şüphelire, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başbakan Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Arasındaki Görüşme Başladı
- Tüpraş'ta 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamaya İlgili 3 Kişi Daha Gözaltında
- İsmail Küçükkaya, Bakan Fatma Kaya'dan Canlı Yayında Özür Diledi
- 2. Kez Ameliyata Alınan Baykal'a Ziyaret Yasağı Geldi! Uyutuluyor
- Aşk Acısını Unutmak İçin 6 Aydır Bisiklet Sürüyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçeli Yıldızdan, Galatasaraylıları Kızdıracak Paylaşım
- Bursaspor, Osmanlıspor'u 10 Kişiyle Rahat Geçti
- Şenol Güneş: Monaco'nun Aldığı Puan Kimseyi Yanıltmasın Zor Bir Maça Çıkacağız
- Başarısız Takıma İlginç Ceza! Ellerini Kelepçeleyip Ormana Bıraktılar
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Galatasaray'la Aramızda Suni Bir Fark Var
DÜNYA HABERLERİ
- Rus Basını Yazdı! İzolasyon Korkusu Yaşayan Barzani, Bm Ülkelerine Gidecek
- 5 Yıllık Esaretten Sonra Trump'ın Başkanlığını Öğrendi, Şaka Zannetti
- İspanya'ya Ait Savaş Uçağı, Madrid Yakınlarında Düştü
- Terör Örgütü Deaş, Son Kalesi Rakka'yı Da Kaybetti
- Avustralya'da Kaybolan Yaşlı Kadın, Timsahın Midesinden Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar