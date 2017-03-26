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KONYA'DA FUHUŞ OPERASYONU!


KONYA'DA FUHUŞ OPERASYONU!
Tarih : 26 Mart 2017, 11:27
Puan Ver : Konya'da Fuhuş Operasyonu!(8/10)16


Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez karatay İlçesi Piri Esad Caddesi ve Meram İlçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde, kadınların gece caddelere çıkıp, yol kenarlarında durarak sürücülerle para karşılığı otopark, boş arsalar, otel ve evlerde 50-100 lira karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı.



Yapılan fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Polis, her iki cadde üzerine çıkan 10 kadını yakalayarak gözaltına aldı.



 



 



 





kaynak:milliyet






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