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konya'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

KONYA'DA FUHUŞ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

Konya'da gece caddeye çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri öne sürülen 11 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:42
Puan Ver : Konya'da Fuhuş Operasyonu: 11 Gözaltı(6/10)6


Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay İlçesi Piri Esad, Mengüç, İstanbul ve Topraklık Caddesi ile Meram İlçesi Furkan Dede caddeleri üzerine çıkan kadınların, para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan takibin ardından harekete geçen polis, caddelere çıkan Sibel Ç., Tuba K., Eda T., Ayşe T., Mefaret K., Yıldız T., Büşra C., Semra A., Behiye S., Rabia A.,ve Büşra B.'yi yakaladı.

 








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