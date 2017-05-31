KONYA'DA FUHUŞ OPERASYONU: 11 GÖZALTI
Konya'da gece caddeye çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri öne sürülen 11 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay İlçesi Piri Esad, Mengüç, İstanbul ve Topraklık Caddesi ile Meram İlçesi Furkan Dede caddeleri üzerine çıkan kadınların, para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan takibin ardından harekete geçen polis, caddelere çıkan Sibel Ç., Tuba K., Eda T., Ayşe T., Mefaret K., Yıldız T., Büşra C., Semra A., Behiye S., Rabia A.,ve Büşra B.'yi yakaladı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tartışma Yaratan İddia: Suya Gömülen Minibüsün Şoförü, Yolculardan Para Topladı
- Pkk'nın Sözde Herekol Dağı Alan Sorumlusu Teslim Oldu
- Abant'ta Sefa Süren Hırsızları, Yıllık İzindeki Polisin Dikkati Yakalattı
- Üsküdar'da Dolu Yağışı Binaların Dış Cephelerini Deldi
- Sağanak Yağışı Fırsat Bilen Gençler Deniz Botuyla Keyifli Anlar Yaşadı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar