KONYA'DA FETÖ OPERASYONU! GÖZALTI LİSTESİNDE ESKİ CHP'Lİ BAŞKAN DA VAR
Konya merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu yapıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 80 kişi içinde eski Konya CHP Gençlik Kolları Başkanı da var.
Konya merkezli 33 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 'Konya il yapılanmasında görevli' oldukları iddia edilen 80 kişi hakkında gözaltına kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.
80 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Konya il yapılanmasına yönelik Konya merkezli 33 ilde 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya'da 41, diğer illerde 39 kişiyi yakalamak için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
CHP'Lİ BAŞKAN DA LİSTEDE
Operasyon kapsamında, eski Konya CHP Gençlik Kolları Başkanının da arananlar arasında olduğu öğrenildi. Zanlıların örgüt yapılanması içerisinde, il ve ilçe imamlığı, eyalet imamlığı, büyük ve küçük bölge imamlıkları, örgüt muhasebeciliği, bölge talebe mesullüğü ve şehir dışı talebe mesullüğü yaptıkları belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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