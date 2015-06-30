

Konya'da çöplükte cesedi bulunan bebeğin otopsisinde, darp izine rastlanmadığı bildirildi.







Merkez Karatay ilçesi Aslım Katı Atık Sahası'ndaki geri dönüşüm depolama bölümünde, çöplerin arasında sabah saatlerinde cesedi bulunan kız bebeğin, Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morgundaki otopsisi tamamlandı.







Midesi boş olduğu tespit edilen bebeğin 3-4 günlük olduğu, vücudunda boğma ve darp gibi izlere rastlanmadığı belirtildi.







Polisin, bebeğin kime ait olduğunun belirlenmesi için başlattığı soruşturmaya sürüyor.