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KONYA'DA CANLI BOMBA OPERASYONU


KONYA'DA CANLI BOMBA OPERASYONU
Tarih : 07 Mayıs 2016, 09:51
Puan Ver : Konya'da Canlı Bomba Operasyonu(8/10)8


Konya Emniyet Müdürlüğü'ne geçen 5 Mayıs günü, merkez Karatay İlçesi'nde oturan Şırnak nüfusuna kayıtlı Şeref B. adlı kişinin evine şüpheli bir kadının geldiğini ihbar edildi. Bunun üzerine İstahbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Polis yaptığı araştırmada Şeref B.'nin evine gelen kadının canlı bomba terörist listesinde aranlar arasında yer alan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması üyesi 'Jinda' kod adlı Necla Y. olduğunu saptadı.



Ardından dün sabah saatlerinde Şeref B.'nin evine operasyon düzenledi. Ancak Necla Y.'nin evde olmadığı anlaşıldı. Evde yapılan aramada ise aile üyesi Heyet B.'nin cep telefonunda 4 Mayıs günü akrabaları Kudret B.'nin Necla Y. ile birlikte çektirdiği fotoğraflarına rastlandı.



Bunun üzerine polis, aynı mahallede oturan Kudret B.'nin de evine operasyon düzenledi. Necla Y. burada da bulunamadı. Ancak Necla Y.'nin Şeref B.'nin başka bir mahallede oturan kardeşi Sabri B.'nin evinde olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu kez de Sabri B.'nin evinde operasyon düzenledi. Fakat Necla Y. burada da bulunamadı. Şeref B., Heyet B., Kudret B. ve Sabri B. gözaltına alındı. Yapılan sorgularında Necla B.'nin bir kafede olduğu belirledi.



Necla Y., polis tarafından dün gittiği Selçuklu İlçesi'ndeki bir kafede gözaltına alındı.








Etiketler: Konya  Da  Canlı  Bomba  Operasyonu    haber

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