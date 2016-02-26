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KONYA'DA BOMBA PANİĞİ


KONYA'DA BOMBA PANİĞİ
Tarih : 26 Şubat 2016, 12:26
Puan Ver : Konya'da Bomba Paniği(7/10)9


Konya'nın Kulu ilçesinde, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsteki valizde bomba olduğu ihbarı yapıldı. Şüpheli valiz uzman ekipler tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden çocuk çamaşırı ve oyuncak çıktı



Edinilen bilgiye göre, Samsun'da aldığı yolcuları Ankara otogarında bıraktıktan sonra Konya'ya gitmek üzere hareket eden bir yolcu otobüsünde, içerisinde bomba bir valizin bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine otobüs Kulu Bölge Trafik İstasyonunda durduruldu.



Otobüsün bulunduğu yere çok sayıda jandarma ve polis sevk edildi. Ekipler bütün yolcuları valizleriyle birlikte aşağı indirdikten sonra otobüsün bagaj kısmında siyah renkli bir valizin sahipsiz olduğu görüldü.



İl Jandarma Alay Komutanlığından gelen bomba imha uzmanları tarafından otobüsten indirilerek uzaklaştırılan valiz güvenlik şeridine alındı. Elmas isimli dedektör köpek tarafından koklatılarak kontrol ettirildikten sonra valiz, bomba imha kıyafeti giyen bir uzman tarafından fünyeyle patlatıldı. Patlatılan valiz içerisinden çocuk çamaşırları ve oyuncak çıktı. Trafiğe kapatılan Aksaray-Ankara yolu bir süre sonra yeniden trafiğe açıldı.



Bomba ihbarı yapan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.







Etiketler: Konya  Da  Bomba  Paniği    haber

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