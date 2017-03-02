Huawei P10 Gerçekten Bu Paraya Değer Mi?
Chromebook Düşmanı Lenovo Miix 320
Oltalama Saldırıları'nın Yarısı Paranızı Çalmayı Hedefliyor
Tp-Link Neffos Gözde Modelleriyle Mwc 17'de
İkisi Bir Arada Bilgisayarlar Ne İşe Yarar?
Kuru Fırçalama En Etkili Cilt Soyma Tedavisi
Nusaybin'de Pkk'lı Terörist 'soro' Salih Öldürüldü
Bensu Soral Çağatay'ın Set Aşkı İçin Ne Dedi?
Trump'a Flynn'den Sonra İkinci Darbe!
Esnaf Atağa Geçti! Yeni Milli Yemek Kartı Çıkaracak
İşte Ak Parti'nin Yaptırdığı Son Anket Sonucu
Konya'da Bin Polisle Operasyon! 260 Kişi Gözaltına Alındı
Ak Parti Referandum İçin Sokaklarda
Fenerbahçe, Kayseri'ye Tam Kadro Gidiyor
Emeklinin Yüzü Promosyonla Gülecek!
Kuzey Ve Güney Kore Birbirini Uyardı
Tarkan Amerika'yı Fethetmeye Hazır
Savcıya Sopayla Saldırdılar
İmplant Konusunda 3 Madde Çok Önemli!
Doğalgaz Şirketlerine Kayyum Atanabilecek

KONYA'DA BİN POLİSLE OPERASYON! 260 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


KONYA'DA BİN POLİSLE OPERASYON! 260 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 02 Mart 2017, 09:10
Puan Ver : Konya'da Bin Polisle Operasyon! 260 Kişi Gözaltına Alındı(9/10)6


Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Afgan uyrukluların yoğunlukta bulunduğu merkez Meram İlçesi Şükran ve Abdülaziz mahallelerine bin polisle operasyon düzenledi. Sokakları tamamen kapatan ekipler GBT sorgusu ve üst araması yaptı.



Oturma izni bulunmayan, çeşitli suçlara karışmış, kimliklerini ibraz edemeyen ve aranması bulunan çeşitli uyruklarda toplam 260 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerden 9'unun çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Ayrıca 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi, yapılan üst aramalarında ise çok sayıda bıçak, tabanca ve suç unsuru alet bulundu. Operasyon kapsamında 20 araca da işlem yapıldı.  Şüpheliler otobüslerle Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



 



kaynak:hürriyet

 








Etiketler: Konya  Da  Bin  Polisle  Operasyon  260  Kişi  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER