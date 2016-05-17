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konya'da beşiktaş taraftarına rekor bilet fiyatı

KONYA'DA BEŞİKTAŞ TARAFTARINA REKOR BİLET FİYATI

Torku Konyaspor Yönetim Kurulu, sezonun son maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında bilet fiyatlarına tarihi bir zam yaptı...

Tarih : 17 Mayıs 2016, 12:05
Puan Ver : Konya'da Beşiktaş Taraftarına Rekor Bilet Fiyatı(9/10)6


Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş şampiyonluğunu izlemesinin ardından son hafta karşılaşmasını 18 Mayıs Çarşamba 19:00'da Torku Konyaspor ile deplasmanda oynayacak. Bu maç öncesinde Konyaspor yönetimi sürpriz bir kararın altına imza attı.



Sezonun son maçında önemli bir gelir elde etmek isteyen yeşil-beyazlılar, Beşiktaş taraftarlarının yer alacağı tribünün bilet fiyatlarını 455 TL olarak belirledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynadığı maçta siyah-beyzlı taraftalara 50 TL'den bilet satan Konyaspor'un bu zammı şok etkisi yarattı.Öte yandan 20 bin kombineli taraftarı olan Konyaspor, kendi taraftarlarına yönelik bilet fiyatlarında da zam kararı aldı.



Yönetim, Konyasporlu taraftarlar için bilet fiyatlarını da 355 TL ile 500 TL arasında belirledi.Kupa maçında Konyasporlular için biletler 10 TL ile 100 TL arasında belirlenen fiyatlarla satılmıştı.








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