Konya'da kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli bir şahıs, çuvalın içine koyduğu pompalı tüfekle 40 yaşındaki müteahhit Veysel Akman'ı vurdu. Saldırı anında güvenlik kameraları kayıttaydı.

Konya'da gece saatlerinde silah sesleri duyuldu. Kar maskeli saldırgan, çuvalın içine koyduğu pompalı tüfekle 40 yaşındaki müteaahhidi vurdu.

DÜKKANIN ÖNÜNDE OTURURKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre Veysel Akman, bir kadın arkadaşına ait bayan kuaförü önünde otururken, yanına kar maskeli bir kişi geldi. Şüpheli, çuvalın içine koyduğu pompalı tüfeği ateşleyip Akman'ı bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

KANLAR İÇİNDE KALAN ADAM SALDIRIDAN YARALI KURTULDU

Kanlar içinde kalan Akman'da yerinden kalkarak kuaföre girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Veysel Akman'ın polise verdiği ifadesinde, iş nedeniyle çeşitli tehditler aldığını söylediği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Veysel Akman'ın vurulma anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kar maskeli şüpheli, Akman'ın yanına kadar gelerek çuval içerisindeki tüfeği ateşleşip Akman'ı bacağından vurması görülüyor.

ÇUVAL BULUNDU, ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevrede inceleme yapan polis olay yerinden 100 metre ileride şüphelinin attığı çuvalı buldu. Polisin şüpheliyi bulmak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: haberinburada