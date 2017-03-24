KONYA'DA 500 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Konya merkezli 5 ilde, Özel Harekat ekipleri eşliğinde 500 polisle, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine 4 ay süren teknik ve fizi takibin ardından, 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli Mersin, Ankara, Bursa ve Batman'da, bugün eş zaman olarak daha önce belirlenen 47 adrese, özel harekat ekibi eşliğinde 500 polisle operasyon düzenlendi.
kaynak:sabah
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