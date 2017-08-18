KONYA'DA 4 KÜÇÜK KIZA CİNSEL ORGANINI GÖSTEREN SAPIK TUTUKLANDI
Konya'da 38 yaşındaki H.M., adres sorma bahanesiyle yanlarına yaklaştığı 4 kız çocuğuna cinsel organını göstererek tacizde bulundu. H.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya'da 38 yaşındaki H.M. isimli şahıs, adres sorma bahanesiyle 4 kız çocuğunun yanına yaklaştı. Çocuklara önce sözlü tacizde bulunan, ardından da cinsel organını gösteren H.M., önce gözaltına alındı, sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÇOCUKLARIN YANINA ARABASIYLA YAKLAŞIP, ADRES SORDU
Olay, merkez Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalledeki Kuran kursuna giden 4 kız öğrencinin yanına otomobiliyle yanaşan ayakkabıcı H.M., çocuklara adres sordu.
CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP, OLAY YERİNDEN KAÇTI
Çocukların kendisine dönmesiyle sözlü tacizde bulunan H.M., daha sonra aracın kapısını açarak, çocuklara cinsel organını gösterip hızla olay yerinden kaçtı. Çocuklar durumu ailelerine bildirdi.
AİLELER ŞİKAYETTE BULUNDU
Ailelerini şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli H.M.'yi kısa süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen evli olduğu öğrenilen H.M., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar