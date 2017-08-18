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Konya'da 4 Küçük Kıza Cinsel Organını Gösteren Sapık Tutuklandı

KONYA'DA 4 KÜÇÜK KIZA CİNSEL ORGANINI GÖSTEREN SAPIK TUTUKLANDI

Konya'da 38 yaşındaki H.M., adres sorma bahanesiyle yanlarına yaklaştığı 4 kız çocuğuna cinsel organını göstererek tacizde bulundu. H.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 20:10
Puan Ver : Konya'da 4 Küçük Kıza Cinsel Organını Gösteren Sapık Tutuklandı(10/10)6

Konya'da 38 yaşındaki H.M. isimli şahıs, adres sorma bahanesiyle 4 kız çocuğunun yanına yaklaştı. Çocuklara önce sözlü tacizde bulunan, ardından da cinsel organını gösteren H.M., önce gözaltına alındı, sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇOCUKLARIN YANINA ARABASIYLA YAKLAŞIP, ADRES SORDU

Olay, merkez Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalledeki Kuran kursuna giden 4 kız öğrencinin yanına otomobiliyle yanaşan ayakkabıcı H.M., çocuklara adres sordu.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP, OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çocukların kendisine dönmesiyle sözlü tacizde bulunan H.M., daha sonra aracın kapısını açarak, çocuklara cinsel organını gösterip hızla olay yerinden kaçtı. Çocuklar durumu ailelerine bildirdi.

AİLELER ŞİKAYETTE BULUNDU

Ailelerini şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli H.M.'yi kısa süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen evli olduğu öğrenilen H.M., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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