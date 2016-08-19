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KONYA VE İSTANBUL'DA AKADEMİSYENLERE DEV OPERASYON


KONYA VE İSTANBUL'DA AKADEMİSYENLERE DEV OPERASYON
Tarih : 19 Ağustos 2016, 11:08
Puan Ver : Konya Ve İstanbul'da Akademisyenlere Dev Operasyon(0/10)


Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı  verilen 84 akademisyenden 29'u yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine  iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor.



Delillendirme ve ifade alma işlemlerinin ardından FETÖ/PDY  yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi. Konya  Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında yeteri kadar delil elde edilen  akademisyenlere yönelik operasyon için harekete geçildi.








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