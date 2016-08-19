

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 84 akademisyenden 29'u yakalandı.







İl Emniyet Müdürlüğünün örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor.







Delillendirme ve ifade alma işlemlerinin ardından FETÖ/PDY yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında yeteri kadar delil elde edilen akademisyenlere yönelik operasyon için harekete geçildi.