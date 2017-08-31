Beştepe Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu ilginç görüntülere sahne oldu.

İş, medya, sanat ve siyaset dünyasından yüzlerce tanıdık ismin ve şehit aileleriyle gazilerin katıldığı resepsiyon, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuran-ı Kerim'i ve dua merasimini, kendisine ve bir kaç özel misafirine ayrılan protokol bölümünde dinledi.

O bölümde çok dikkat çeken bir isim de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sol tarafından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve eşi yer alırken, sağ taraflarında eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu yer aldı.

FETÖ TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Konyaspor'un daha sonra istifa eden Başkanı Ahmet Şan'ın ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkmış, gözaltına alınan Şan kısa sürede serbest bırakılmıştı.

Bazı gazeteci ve siyasiler olaya "Şan'ı kim koruyor?" şeklinde tepki gösterirken, Şan'ın yardımcısı Ahmet Baydar'ın da telefonunda ByLock çıkmış ve o da serbest kalmıştı. Bu son olayla da Konya'da FETÖ'nün hâlâ çok güçlü olduğu tartışmaları yaşanmıştı.

DAVUTOĞLU TARTIŞMALARA SERT ÇIKTI

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim bölgesi de olan Konya'da gazetecilere bu tartışmaları değerlendirirken şunları söylemişti:

"Kimse Konya'yı suçlayıcı açıklamalarda bulunamaz. Konya'nın mübarek ismini tahrif ederek hakaret edemez. Sapkın ideolojiler hiçbir zaman Konya'ya girememiştir. Bu hain terör örgütünün ortaya çıktığı yıllarda Konya, Necmettin Erbakan ve Tahir Büyükkörükçü Hoca'yı bilmiştir. FETÖ hiçbir zaman Konya'da itibar görmemiştir. Konya'yı hedef alanlar kripto FETÖ'cüler ve 28 Şubat zihniyetinin uzantılarıdır. Hiç kimse Konya'nın adını tahrif ederek, yazısına başlık atarak, birtakım terör örgütünün mekanlarıyla Konya'yı özdeşleştirme çabası içerisine girerek, Konya'nın onuruyla oynayamaz. Oynamaya kalkan kim olursa olsun, ister kripto FETÖ'cü, ister 28 Şubatçı, ister AK Parti içerisinde fitne çıkarmaya çalışan tek tük kişiler, 1,5 yıldır yapmaya çalıştıkları şeyi yapamadıkları için bugün Konya'ya saldırıyorlar. Ama karşılarında bizi bulurlar. Hiç kimse Konya'nın başını önüne eğdiremez."

ERDOĞAN DAVUTOĞLU'NA DESTEK VERDİ

Resepsiyonda Davutoğlu'nun, Erdoğan ve eşinin hemen yanında oturması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmalarda Davutoğlu'na destek verdiği şeklinde yorumlandı.

Kaynak: haberinburada