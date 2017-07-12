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KONYA MERKEZLİ 6 İLDE DÜZENLENEN FETÖ OPERASYONUNDA 14 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI


Konya Merkezli 6 İlde Düzenlenen FETÖ Operasyonunda 14 Astsubay Gözaltına Alındı
Tarih : 12 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Konya Merkezli 6 İlde Düzenlenen Fetö Operasyonunda 14 Astsubay Gözaltına Alındı(7/10)3

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ-PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Konya merkezli Ankara, Manisa, Elazığ, Yalova ve Erzurum'da görevli bazı askerlere yönelik operasyon düzenledi.

14 ASTSUBAYA GÖZALTI

Operasyonda 6'sı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli, 14 astsubay gözaltına alındı. Askerlerin muhabere, istihbarat, harekat, hava istihbarat ve maliye birimlerinde görevli olduğu belirtilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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