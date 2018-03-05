KONVOYUN UCU GÖRÜNMEDİ! KAHRAMAN MEHMETÇİKLER AFRİN'E UĞURLANDI
Muş'ta görevli 293 asker, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e yolcu edildi.
Muş 49. Komanda Tugay Komando Yardımcılığında görevli 293 asker, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e yolcu edildi.
PROTOKOL HAZIR BULUNDU
Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine Vali Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Bitlis 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Albay Cem Karoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Vali Yardımcıları Alper Çifçi, Abdulkadir Okay, Ahmet Özkan, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Hava Meydan Komutanı Albay Aytaç Öztekin, askeri erkan, emniyet personeli, aileler ile vatandaşlar katıldı.
MEHMETÇİK İÇİN DUALAR OKUNDU
Törenin ardından Muş Hava Meydan Komutalığına gitmek için yola çıkan askerlere aileleri ve vatandaşlar konvoy halinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamada, Mehmetçikler için dualar edildi. Yaklaşık 100 araçlık konvoy halinde Muş Hava Meydan Komutanlığı nizamiyesi girişine kadar eşlik edilen askerler, buradan askeri uçakla sınıra hareket etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bakanlığın Kararına Uyan Yok! Çakarlı Araçlar Trafiğin Kabusu Oldu
- Hdp'li Eski Vekilin Afrin Yalanı Ortaya Çıktı
- Çamlıca'daki Tv Kulesine Yıldırım Düşmüştü! Görüntüler Ortaya Çıktı
- Sınırda Yakalanıp Tutuklanan İki Yunan Askerinin Tahliye Talebine Ret!
- Bilal Erdoğan: Erdoğan'dan Sonra Kim Gelecek, Bunu İyi Düşünmemiz Lazım
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar