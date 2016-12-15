

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.







Görüşmede Halep'teki son durum da ve tahliyeler ele alındı.







Öte yandan Çavuşoğlu ile Zarif, Halep'teki ilk tahliye konvoyuna ateş açılmasının ardından güç içinde ikinci kez görüştü.







Görüşmede konvoya yönelik saldırı ele alındı.







kaynak:habertürk