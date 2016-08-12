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konuttan sonra o kredilerde de indirim başladı!

KONUTTAN SONRA O KREDİLERDE DE İNDİRİM BAŞLADI!

Bankalara konut kredisi faizlerini indirmeleri yönünde yapılan çağrılar karşılık buluyor. Konut kredilerinde başlayan indirim furyası taşıt ve tüketici kredilerine de sıçradı.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 14:37
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Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin, bankalara konut kredisi faizlerini indirmeleri yönünde yaptığı çağrılar karşılık buluyor. Konut kredilerinde başlayan indirim furyası taşıt ve tüketici kredilerine de sıçradı.



Bankalar peş peşe yaptıkları açıklamalarla konut kredilerinde faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekerken, Burgan Bank faiz oranlarının indirilmesi kapsamında konutun yanı sıra taşıt ve tüketici kredilerinde de indirim yaptığını duyurdu.

 








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