Bankalara konut kredisi faizlerini indirmeleri yönünde yapılan çağrılar karşılık buluyor. Konut kredilerinde başlayan indirim furyası taşıt ve tüketici kredilerine de sıçradı.



Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin, bankalara konut kredisi faizlerini indirmeleri yönünde yaptığı çağrılar karşılık buluyor. Konut kredilerinde başlayan indirim furyası taşıt ve tüketici kredilerine de sıçradı.







Bankalar peş peşe yaptıkları açıklamalarla konut kredilerinde faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekerken, Burgan Bank faiz oranlarının indirilmesi kapsamında konutun yanı sıra taşıt ve tüketici kredilerinde de indirim yaptığını duyurdu.



