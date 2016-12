Özellikle metropollerde en fazla kazandıran yatırım aracı gayrimenkul olsa da, inşaatın hangi aşamasında daha yüksek kazanç elde edilebileceği en fazla tartışılan konulardan. Yeni başlayan projelerin daha çok hayalindeki evde yaşamak isteyenlerin yaptığı bir yatırım olduğunu vurgulayan inşaat sektörü temsilcileri, iyi lokasyonda hayata geçirilen tamamlanmış projenin ise her zaman daha çok kazandırdığının altını çiziyor.



Son 5 yıldan bu yana inşa edilen yeni nesil konut projelerinin ‘ezber bozduğunu' anımsatan İTO Yatırım ortaklarından Özkan Özçelik, hem oturum hem de yatırım amaçlı konut alanların ‘kazanç' istediklerini ifade etti.



Oturum amaçlı konut alanların konfor, kalite ve hayat standartlarını yukarıya taşıyacak yaşam istediğini kaydeden Özçelik, şunları söyledi:



“Yatırımcı ise birikimini değerlendirdiği konutun kendisine daha da kazandırmasını istiyor. Gayrimenkul her zaman kazandıran bir yatırım aracı elbette. Ancak bu konuda da bazı dinamikleri iyi değerlendirebilmek gerekiyor. Konutta kazanmak isteyen bir yatırımcı mutlaka aldığı evin lokasyonunu iyi analiz etmeli. Gelişmeye müsait bir bölge mi, ulaşım kolaylığı nasıl, genel yaşam kriterleri hangi seviyede mutlaka araştırılmalı. Bunun yanında projenin hangi aşamada olduğu da çok önemli. Bitmiş proje şu an en karlı yatırım aracı. Çünkü inşaatta maliyetler çok arttı. Bu durum teslime hazırlanan, bitmesine az kalan projelere yansımadı. Yeni başlayan projelere bu maliyet artışı ciddi oranda yansıyacak. Bu da tamamlanmış projelerde ciddi bir değer artışı anlamına gelecek. Ankara'nın en önemli bölgelerinden Oran'da hayata geçirdiğimiz One Tower Diplomatique'de de kısa süre sonra yaşam başladığında en az yüzde 20 oranında değerini artırmasını bekliyoruz.”