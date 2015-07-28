Konut sektörünün patronları, inşaatlarda kullanılan malzemenin büyük çoğunluğunun ithal olduğunu belirterek, dövizdeki yükselişin Eylül-Ekim döneminde ‘konut zammı' olarak geri dönebileceği uyarısında bulunuyor.



-Konut sektörünün patronları, inşaatlarda kullanılan malzemenin büyük çoğunluğunun



ithal olduğunu belirterek, dövizdeki yükselişin Eylül-Ekim döneminde ‘konut zammı' olarak geri



dönebileceği uyarısında bulunuyor.



- Elit Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Yıldızhan:



“Kurdaki artış nedeniyle fiyatları yükselmiş konut almak istemeyenler yaz dönemini değerlendirmeli”







Seçim dönemi, Ramazan rehaveti, hükümetin henüz kurulmaması gibi etmenlerle konut satışlarını öteleyenler, ellerini sıkı tutmamaları durumunda “döviz kurundaki artış nedeniyle” önümüzdeki dönem konuta çok daha fazla bütçe ayırmak durumunda kalabilirler.



Konut sektörünün patronları, kimi projelerde ithal ürün kullanımın yüzde 60-70 seviyesinde olduğunu belirterek, yılbaşına göre yüzde 20'leri bulan dolar kurundaki artışın Sonbahar itibariyle fiyatlara yansıyacağına işaret ediyor.



İnşaat malzemelerindeki artışın marka projeler üreten firmalar tarafından zaten uzun zamandır sübvanse edildiğine dikkati çeken Elit Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Yıldızhan, kurlarda son haftaki aşırı yükselişin döviz TL grafiğinde gelecek için çok umut verici olmadığını söyledi.



Yıldızhan, “Ocak ayında 2.30 seviyelerinde olan dolar, bugünlerde 2,75 bandını gördü. Burada yüzde 20'ye yakın ciddi bir artıştan söz ediyoruz. Bu artış, kullandığı ürünlerin büyük çoğunluğu ithal olan inşaat sektöründe, ev almak isteyenleri gelecek dönemde zorlayabilir” dedi.



“Elinizi çabuk tutun”



İnşaat firmalarının ellerinde Temmuz-Ağustos dönemini çıkarabilecek kadar malzeme stoğu olduğunu düşündüklerini anlatan Yıldızhan, şöyle devam etti:



“Malzemeye gelen artış, ellerindeki stokları bitiren sektör temsilcilerinin de konut fiyatlarına zam yapmasına neden olacak. İnşaat sektöründe boyadan, plastik doğramaya; asansörden, demire kadar çok farklı ithal kalemler var. Dolardaki yükseliş, mevcut ekonomik durum ve benzeri süreçleri göz önüne aldığımızda Eylül-Ekim gibi konut fiyatlarına zam gelmesi kaçınılmaz olacak. Bizim önerimiz, ev almak isteyenlerin ellerini çabuk tutması yönünde. Yaz dönemindeki uygun koşullar ve cazip kampanyaları kaçıranlar sonbaharda büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir.”