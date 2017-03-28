Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

konutta yeni dönem yarın başlyor

KONUTTA YENİ DÖNEM YARIN BAŞLYOR

Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikası ihracı için talep toplama süreci yarın başlıyor.

Tarih : 28 Mart 2017, 09:06
Puan Ver : Konutta Yeni Dönem Yarın Başlyor(6/10)3


Gayrimenkulde yeni yatırım aracı olan 'gayrimenkul sertifikası' için talep toplama süreci yarın başlıyor. Yeni dönemde ev almak için yeterli birikimi olmayan vatandaş konut projelerinden 'pay' satın alacak. İsteyen paylarını toplayıp ev sahibi olacak, isteyen payını satıp değer artışından faydalanacak.



Bu modelle küçük yatırımcı büyük projelere ortak olacak. Gayrimenkul geliştiren şirketlere de finansman desteği sağlayacak modelin ilk adımı İstanbul Başakşehir'de atıldı. TOKİ ve Makro İnşaat ortaklığında hayata geçecek 'Park Mavera 3' projesinde sertifika modeli ilk kez uygulanacak. Yeni modele dahil olmak isteyenler için 29-31 Mart'ta talep toplanacak. 1 pay almak isteyen vatandaş 42.5 lira ödeyecek. 100 pay da 1 metrekareye denk gelecek. Projeden ev sahibi olmak için de en az 11 bin 58 pay biriktirmek gerekecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Konutta  Yeni  Dönem  Yarın  Başlyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER