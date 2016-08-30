

Gayrimenkul sektörünün ekonomiye canlılık kazandırmak için başlattığı tarihi kampanyaların konut alıcıların yoğun ilgisi nedeniyle 1 ay daha uzatılacağı belirtiliyor. Yoğun bir satış dönemi geçiren sektörün temsilcileri de düşük faiz ve uygun ödeme koşulları ile yakalanan fırsatın vatandaşlar tarafından değerlendirildiğini kaydetti.







15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ekonomiye dinamizm kazandırmak için Emlak Konut'un 50 projede 15 bin konutla başlattığı tarihi kampanya ve hemen ardından da Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) 56 bin konut ile katıldığı kampanyanın bir ay daha uzuyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 31 Ağustos 2016'da bitmesi beklenen konut sektörünün tarihinde yaptığı en büyük indirim ve faiz indirimi sağlanan kampanya, yoğun taleple birlikte ekonomide canlılık yaratması için eylül ayı sonuna kadar devam edecek.