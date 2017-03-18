Gerek başlatılan kampanyalar, gerekse KDV düzenlemeleri, faiz avantajları ve tapu harcı indirimleri ile konut alımı için ciddi bir alt yapı oluşturulurken, sektörde satışların tavan yaptığı Mart-Haziran dönemi beklentileri de doruğa ulaştı.



Gerek başlatılan kampanyalar, gerekse KDV düzenlemeleri, faiz avantajları ve tapu harcı indirimleri ile konut alımı için ciddi bir alt yapı oluşturulurken, sektörde satışların tavan yaptığı Mart-Haziran dönemi beklentileri de doruğa ulaştı.



Aylar ve mevsimlerin tüketici psikolojisi üzerine etkisini araştıran uzmanlar, Aralık-Ocak-Şubat aylarının yurt genelinde çetin geçen kış şartları nedeniyle konut alımına olumsuz yansıdığını vurgularken, yaz aylarının da İstanbul ve sahil yöreleri dışında Anadolu genelinde “tatil havasında geçmesiyle” satışların düştüğünü ifade ediyorlar.



Eylül ayının yıllardan beri, ‘sezon yatırımları, kışlık ihtiyaçlar, eğitim başlangıcı' gibi nedenlerle “dert ayı” olarak anıldığını, kısmen bu yoğunluğun Ekim ve Kasım'a da yansıdığını vurgulayan uzmanlar, mevsimsel değişimlerin insan psikolojisine etkisi incelendiğinde konut alıcısı için en uygun ayların Mart-Nisan-Mayıs, kısmen de Haziran olduğunun görüldüğünü belirttiler.



Geçen yıl sektörde 20. yılını kutlayan Ankara merkezli YP İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya da, uzun yıllar deneyimleri ve TÜİK verilerinin de bu savı doğruladığını belirtirken, geçen yılı büyük başarılarla kapatan inşaat sektörünün bu yıl da getirilen bir takım avantajlarla güzel bir yıl geçirmesini beklediklerini söyledi.



Çankaya, hava koşullarının kısmen düzelmesi ve konut satışını özendirici önlemlerin oturması ile satış ofislerinde çok daha fazla hareket beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:



“Mart ile birlikte konutta satış sezonunun başladığını söyleyebiliriz. Konut alıcısına sunulan avantajları çok iyi değerlendirmeleri, fırsatları kaçırmamalarını öneriyoruz. Tüm ekonomik olumsuzluklara karşın Emlak Konut GYO ve YP İnşaat işbirliğiyle inşa ettiğimiz Koordinat Çayyolu projemizin 8 ay gibi kısa sürede yüzde 44 oranında satış rakamlarına ulaştığı göz önüne alındığında, sektörde satış sezonu ile birlikte büyük hareket kaçınılmaz olacak. Talebin de artmasıyla, fiyatlarda olası yükselmelerden etkilenmemek için alıcıların ellerini biraz çabuk tutmalarında yarar var. Çünkü %0 faiz oranı ile borçlanma, düşük KDV oranları, tapu harçlarında indirim gibi fırsatlar bir daha yakalanamayabilir.”



Emlak Konut GYO öncülüğünde başlatılan “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” kampanyasının uygulandığı Koordinat Çayyolu'nda yüzde 5 peşinatla, 60 ay 0 faiz; 120 ay 0,45 faiz ve 240 ay 0,79 faiz avantajları konut sahiplerini bekliyor. Kampanya herhangi bir süre uzatımı olmazsa 31 Mart'ta sona erecek.