

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘konut kredi faizlerini indirin' çağrısını dinleyen bankalardan birbiri ardına indirim kararları gelmeye başladı.



Konut sektörü için genelde durgun seyreden yaz aylarının, bu yıl oldukça hareketli geçtiğinin altını çizen YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, bu hareketlilikte son dönemdeki konut kampanyalarının da büyük rolü olduğunu ifade etti.



Çankaya, kredi faizlerindeki indirimin, uzun zamandır beklenen bir haber olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“Konut almak için şu an tam zamanı. İnşaat sektörü temsilcileri de konut alıcısı da, bankaların indirim kararından oldukça mutlu. Emlak GYO'nun liderliğini yapmış olduğu kampanya ise çok sayıda inşaat firmasının yeni satış kampanyaları üretmesini sağladı. Hem banka kredi faizlerinin düşmesi hem de kampanyaların olması piyasalara ve konut sektörüne göz ardı edilemez hareketlilik getirdi. Öyle ki Emlak GYO projelerinden 1 haftada 1 milyar TL'yi aşan konut ve ofis satışı yapıldığı açıklandı. YP İnşaat olarak, Emlak GYO ile hasılat paylaşımı modelli hayata geçirdiğimiz Koordinat Çayyolu da ‘%20 peşinat ile 120 aya kadar vade' kampanyasında yer alıyor. 31 Ağustos'a kadar sürecek kampanya başladığı günden bu yana çok büyük ilgi gördü. Emlak GYO'nun sınırlı süre için geçerli olacak kampanyasından sonra, banka konut faizlerinin düşmüş olması konut sektöründeki bu hareketliliğin devam edebilmesinin en önemli uygulaması olacaktır. Bu da, önümüzdeki dönem için ülke ekonomisi adına, konut sektöründeki alıcı ve satıcıların umudunu artırıyor. Geçtiğimiz yıl konut satışında elde edilen rekorun bir kez daha kırılacağını düşünüyorum. Konut alıcısı da bu çok özel dönemi kaçırmamalı.”