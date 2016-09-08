Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor

konutta kdv yüzde 8'e indi

KONUTTA KDV YÜZDE 8'E İNDİ

150 metrekareden büyük konutlarda yüzde 18 olarak uygulanan KDV 31 Mart 2017'ye kadar yüzde 8'e çekildi.

Tarih : 08 Eylül 2016, 12:21
Puan Ver : Konutta Kdv Yüzde 8'e İndi(7/10)8


Konut teslimlerinde yüzde 18 olarak uygulanan katma değer vergisi (KDV) 150 metrekareden büyük konutlarda yüzde 8'e düşürüldü.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 31 Mart 2017'ye kadar konut satışlarında KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.



150 metrekareden büyük konutlar ile arsa birim bedeli bin liranın üzerindeki konutlarda KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanıyordu.



Konut teslimlerinde halen yüzde 1 ve yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.








Etiketler: Konutta  Kdv  Yüzde  8  E  İndi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER