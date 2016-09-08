KONUTTA KDV YÜZDE 8'E İNDİ
150 metrekareden büyük konutlarda yüzde 18 olarak uygulanan KDV 31 Mart 2017'ye kadar yüzde 8'e çekildi.
Konut teslimlerinde yüzde 18 olarak uygulanan katma değer vergisi (KDV) 150 metrekareden büyük konutlarda yüzde 8'e düşürüldü.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 31 Mart 2017'ye kadar konut satışlarında KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.
150 metrekareden büyük konutlar ile arsa birim bedeli bin liranın üzerindeki konutlarda KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanıyordu.
Konut teslimlerinde halen yüzde 1 ve yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
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