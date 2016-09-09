

Bakanlar Kurulu'nda alınan karar sonrası, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi inşaat sektörünü heyecanlandırdı. Lüks konuta ulaşmanın çok daha kolaylaşacağını vurgulayan sektörün Ankaralı aktörleri, kararın özellikle satışlara ivme kazandıracağının altını çizdi.



BEKAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu lüks konuta gelen KDV indiriminin, geniş ve ferah konuttan vazgeçemeyenler için sevindirici olduğunu ifade etti.



Türk halkının 150 metrekareden büyük evleri daha çok tercih ettiğini, ancak artan kalitenin fiyatları da artırması nedeniyle daha küçük evlerde yaşamak zorunda kalındığını bildiren Karahasanoğlu, şunları söyledi:



“İlk konutunu almak isteyenler ve büyük metrekarelerdeki evleri tercih edenler için çok önemli bir fırsat. Büyük konutlarda yaşamayı seven ancak bütçesi buna el vermeyenler artık hayalindeki konuta daha kolay ulaşacak. İndirim sayesinde konforlu ve kaliteli yaşam neredeyse her bütçenin ulaşabileceği konuma gelecek. İnşaat piyasası da yakaladığı hızlı yükselişi sürdürecek.”



-KDV indiriminin kapsamı genişlemeli



150 metrekareden büyük konutlara gelen KDV indiriminin sektörün yakaladığı ivmeyi sürdürmesi için önemli bir hamle olduğunu kaydeden İTO Yatırım ortaklarından Özkan Özçelik, söz konusu indirimin tüm konutlar için geçerli olmasının ise hem sektöre hem de alıcıya çok daha faydalı olacağını bildirdi.



Özçelik, şöyle devam etti:



“İnşaat sektörü, son gelen rakamlara göre yılı yeni bir rekorla kapatabilir. Konut alıcısı kampanya fırsatını kaçırmadı. Ancak bunun geçici olmaması gerekiyor. İnşaat sektörü kampanyalarını sürdürse de yetkililer kalıcı bazı hamlelere imza atmalı. Biz, hayata geçirdiğimiz One Tower Diplomatique projemizde, peşinatsız 60 aya 0,40, 120 aya da 0,70 faiz oranlı bir kampanya başlattık. Gelen KDV indirimi kararı da konut alıcısını daha da rahatlatacak. Ancak sektördeki bu güzel ivmenin devamı kalıcı çözümlere bağlı. Bunun yanında yüzde 2 konut alıcısı, yüzde 2'de satıcıdan olmak üzere toplamda yüzde 4 oranında tapu harcı alınıyor. Piyasa şartlarında bu oran çok yüksek. Bunun da makul düzeye çekilmesini bekliyoruz.”



-Ofisler de indirim bekliyor



Getirilen KDV indiriminin, konut sektörünün gelişimi açısından çok önemli bir karar olduğunun altını çizen Uzaltaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala ise söz konusu indirim kararını ofisler için de beklediklerini belirtti.



Piyasada çok sayıda yeni nesil iş merkezlerinin de satışta olduğunu anımsatan Pala, “Konut stokunu eritmesi beklenen KDV indirim kararının çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ancak ofisler için de aynı uygulamanın hayata geçirilmesi mevcut ofis arzının, iş dünyasıyla daha kolay buluşmasını sağlar. Kaliteli ve konforlu konut gibi, donanımlı ofisler de iş dünyasının hakkı” şunları söyledi.