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konutta kalite maliyeti, maliyet de fiyatları artırıyor

KONUTTA KALİTE MALİYETİ, MALİYET DE FİYATLARI ARTIRIYOR

Markalı konut projeleri inşa edildikçe artan kalite, inşaatların maliyetini de yükseltiyor. Tüketici, fiyatların artışından yakınırken, üretici de dövize endeksli inşaat malzemeleri ve çok yüksek olan arsa maliyetlerinden şikayetçi…

Tarih : 08 Haziran 2016, 10:37
Puan Ver : Konutta Kalite Maliyeti, Maliyet De Fiyatları Artırıyor(7/10)8


Markalı konut projeleri inşa edildikçe artan kalite, inşaatların maliyetini de yükseltiyor. Tüketici, fiyatların artışından yakınırken, üretici de dövize endeksli inşaat malzemeleri ve çok yüksek olan arsa maliyetlerinden şikayetçi…



Geçtiğimiz haftalarda Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı (TÜİK) Bina İnşaat Maliyet Endeksi, 2016 yılı birinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 oranında arttı. İşçilik endeksindeki artış yüzde 4.4 olurken, malzeme endeksinde ise yüzde 3 oranında artış gözlendi.



İnşaat maliyetlerindeki bu artışın dövizle yakından ilgisi olduğunu ifade eden İTO Yatırım ortaklarından Özkan Özçelik, konutlarda kalite arttıkça maliyetin de ciddi oranda arttığını, bu yüzden de konut fiyatlarının yükseldiğini belirtti.



Türkiye'de kaliteli konut ihtiyacının henüz karşılanmadığını kaydeden Özçelik, şunları söyledi:



“Türk halkı, kaliteli konuta, konforlu yaşama son birkaç yıldan bu yana kavuşmaya başladı. Ne yazık ki ülkemizde halen depreme dayanıksız, düşük kalitedeki konutların sayısı fazla. Bu yüzden en az 7-8 yıl daha kaliteli konut üretiminin devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak arz ve talepte dengeyi yakalayan inşaat sektöründe alıcı konut fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Bu durumun başlıca nedenlerinden biri inşaat maliyetlerindeki yükseliş. Yerli üretim bile olsa inşaat malzemelerinin yüzde 70'ten fazlası dövize endeksli. Demirinden, camına; parkesinden, tesisatına neredeyse tüm ürünler, yerli olsalar bile, dolar ve Euro üzerinden sunuluyor. Ankara'nın en gözde yerleşim yerlerinden Oran'da hayata geçirdiğimiz One Tower Diplomatique projesine başladığımızda 1.80'lerde seyreden doların ateşi şu an sönse de kısa süre öncesine kadar 3 lirayı zorluyordu. Ayrıca arsa fiyatlarında da ciddi bir artış söz konusu. Tüm bu durumlar maliyetleri artırırken, konut fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor.”



 



-Başkentteki konut kalitesi, İstanbul'da bulunamıyor!



 



Özçelik, Ankara'da sayısı günden güne artan markalı projelerle, konut alıcısının standartlarının çok yükseğe çıktığını vurgulayarak, Başkent'teki kalite anlayışının İstanbul'dan çok daha yüksek olduğunun altını çizdi.



Bu durumun Ankara'da konut fiyatlarına da yansıdığını bildiren Özçelik, “Ankara'da inşa edilen konut projelerindeki kalite anlayışı, İstanbul'daki üst segment konutlardan bile daha yüksek. Metrekaresinden, malzemesine; sosyal donatı alanından, sunduğu hizmetlere Başkent'teki konut projelerinde standartlar çok yüksek. Bu da elbette maliyetleri çok daha artırıyor” dedi.








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