O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

konutta istersen al devri bitti

KONUTTA İSTERSEN AL DEVRİ BİTTİ

GYODER tarafından Raffles Hotel İstanbul'da düzenlenen Gayrimenkul Zirvesinin 15'incisi başladı.

Tarih : 10 Mayıs 2016, 17:16
Puan Ver : Konutta İstersen Al Devri Bitti(7/10)9


GYODER tarafından Raffles Hotel İstanbul'da düzenlenen Gayrimenkul  Zirvesinin 15'incisi başladı. "İşimiz MeTRekare" teması ile gerçekleştirilen zirvenin açılışında  konuşan Torun, sektör liderlerini 15. kez aynı çatı altında toplayacak olan  zirvenin zengin içeriği, sektörü yakından ilgilendiren konu başlıkları ve önemli  konuklarıyla dikkat çektiğini söyledi.



Gayrimenkulle ilgilenenlerin her güne metrekare ile başladığını ve  günü metrekare ile bitirdiğini, konut alırken, satarken, tasarlarken metrekarenin  konuşulduğunu dile getiren Torun, bu tema etrafında konuları ele alacaklarını  ifade etti.



Torun, gayrimenkul sektörünün ekonominin lokomotifi haline geldiğini  kaydederek, sektörün son 10-12 yıldır Türk ekonomisine paralel büyüdüğünü  aktardı.



"Gayrimenkul sektörü rant sağlanan sektör olmaktan çıktı, üreten,  istihdam sağlayan, vergi veren bir sektör haline geldi" diyen torun, havalimanı,  köprü gibi altyapı yatırımlarının sektörün gelişmesine katkı sağladığını aktardı.



Torun, gayrimenkul sektörünün 2 milyon kişiye istihdam sağladığını,  200 alt sektörü desteklediğini ifade ederek, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10  ekonomisi arasında yer alma ve 50 milyon turist ağırlama gibi hedefleri  çerçevesinde bu sektörün de büyümesinin doğal olduğunu anlattı.



 Torun, böyle güzel gelişmelerin yanı sıra var olan sorunların sümen  altı edilemeyeceğini belirterek, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet  Şimşek'in 6 Mayıs'ta gerçekleştirdiği bir konuşmadan alıntılar yapmak istediğini  söyledi.



Şimşek'in "Dünya ve Türkiye ekonomisi için geçici bir bahar havası  yaşıyoruz, aldanmayalım" dediğini anımsatan Torun, "Bu beklenen olumsuz şartları  kış değil de bir sonbahar havasında geçirirsek ne ala" diye konuştu.








Etiketler: Konutta  İstersen  Al  Devri  Bitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER