

Son yıllarda birbiri ardına üretilen projeler konut alıcısını seçim yapmakta oldukça zorluyor. Kaliteli malzeme, konforlu yaşam ve sosyal alanların artık standartlaşması alıcıyı farklı özellikler aramaya yöneltirken, değişmeyen tek kriter ise ‘güven' olarak öne çıkıyor.



Yerleşimi oldukça eskiye dayanan Ankara'da yaşam alışkanlıklarının değişimi, konut tercihlerinde de yenilenmeyi sağladı. Eski konut anlayışı yerini ‘özellikli' projelere bırakırken, konut alıcısının alternatifi de çoğaldı.



Yakın zamanda Ankara'nın en büyük rekreasyon alanı olacak İmrahor Vadisi cepheli 4'üncü projeleri Nefis Çankaya Evleri ile konuşulan YP İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, taleplerin karşılanması noktasında Ankara'nın da dahil olduğu büyük kentlerde inşaat firmalarının sürekli üretim yaptığını anımsattı.



-Konuttan önce firmaya bakmalı



Bunca proje arasında alıcının kendisine en uygun konutu seçmekte zorlandığını vurgulayan Çankaya, şunları söyledi:



“Konut alıcısı artık özellikli konutların peşinde. İnşaat firmaları da talebin bu yönde olması ile kendini geliştirerek, modern yapılara imza atmaya başladı. Ancak baktığınızda, projelerin neredeyse hep aynı özelliklerde olduğunu görüyorsunuz. Tüm projeler, ‘kaliteli, konforlu, rahat' olduğunu savunuyor. Konut alıcısı için bu özellikler artık standart hale gelmeye başladı. Bu noktada alacakları projeye farklılık katan unsurlar arıyorlar. Örneğin, projeyi inşa eden firmaya duyulan güven doğrudan alıcının tercihini belirliyor. Son zamanlarda konut alımında ‘marka' firmaların çok daha öne çıktığını söylemek mümkün.”



“Marka” olmanın en önemli kriterlerden biri olduğunu kaydeden Çankaya, “İşini layıkıyla yapan, geçmişteki başarılarıyla tanınan firmaların yanında yalnızca para kazanma hevesiyle inşaat işine girenler de var. Uzmanlığı inşaat olan firmalar, yaptıkları hep projeyle güvenini yeniler. Biz YP olarak yaklaşık 25 yıldan bu yana onlarca alt yapı ve üst yapı işlerine imza atmış bir firmayız. İmrahor Vadisi cepheli Vadi 2000, Vadi 3000 ve Vadi 5000 projelerimizin ardından, şimdi yine aynı bölgede Nefis Çankaya Evleri'ni üretiyoruz. Projemiz Ankaralılar'ın büyük ilgisini çekti. Bunda projemizin detayları kadar uzun yıllardır sektörde olumlu algı oluşturan bir firma olmamızın da etkisi çok büyük” dedi.