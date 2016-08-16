Tüketici örgütleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri bankaların konut kredisi faiz oranlarında yaptığı indirimin yeterli olmadığını ve devam etmesi gerektiğini belirtiyor



Bankaların konut kredisi faizlerini geçen haftadan başlayarak yüzde 1'in altına çekmesine karşın ağırlıkla tercih edilen uzun vadeli kullanımda faizlerin hala yüksek seviyede bulunması, tüketicilerin beklentisini karşılamadı.







Tüketici örgütleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri, bankaların konut kredisi faiz oranlarında yaptığı indirimin yeterli olmadığını ve devam etmesi gerektiğini belirtirken, faizlerin yüzde 0,70'lere inmesi halinde vatandaşların konut alımı için harekete geçeceği görüşünü taşıyor.







Emlak Konut ile GYODER'in başlattığı kampanyaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bankalara, konut kredilerinde yıllık faiz oranlarını yüzde 9'a doğru çekmesi çağrısı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da konut kredilerinde faizi düşürmek için çalışmalara başladıklarını duyurmasıyla bankalar, geçen haftadan başlayarak en düşüğü yüzde 0,80 olmak üzere birbiri ardına kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmişti.