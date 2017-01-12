Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün üzerinde çalıştığı projeyle Türkiye konut piyasasında yeni bir dönem başlayacak. Yapılan iki farklı çalışmayla hem konut kaliteleri artırılacak, hem de ev alacak olan vatandaşların yanlış tercih yapmaları önlenecek.



Hükümet, 2 yıldır afyonkarahisar, karaman ve Düzce'de pilot olarak uygulanan çipli beton sistemini 2017 ilk çeyreğinde 81 ile yaygınlaştıracak. Sistemin yaygınlaşması ile kalitesiz beton kullanımına kesinlikle geçit verilmeyecek. Yapı Denetim Sistemi (YDS) kapsamında yapılan çalışma ile çip sistemine geçişle birlikte inşaatlarda kullanılan betona ilişkin tüm bilgilere erişme imkânı da olacak.







Hükümet bir başka çalışmayla ise konut piyasasında yeni bir dönemi başlatacak. Vatandaş ev satın almak istediğinde 'e-devlet'e konutun ada-parsel numarasını girerek her türlü bilgiye ulaşabilecek. Sistemle evlerin yaşı, inşaat safhasında çekilmiş fotoğrafları, müteahhidi, beton numunesi sonuçları yer alacak.







kaynak:milliyet