KONUT VE ARAÇ KİRALAMALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Konutlarını günübirlik kiraya verenlerle motorlu araç kiralayan firmaların, 1 Temmuz'dan itibaren tahsilatlarını banka ve benzeri aracı kurumlar vasıtasıyla yapması zorunlu olacak.
Maliye Bakanlığının ilgili sektörlere yönelik mevzuat düzenlemesiyle, önümüzdeki aydan itibaren araç kiralama faaliyeti yürüten firmalar, kiralama hizmet bedellerini tutarı ne olursa olsun banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil edecek. Söz konusu şirketler daha önce 7 bin liranın altındaki ödemeleri nakit olarak alabiliyorlardı.
Kamuoyunda "günübirlik kiralama" olarak bilinen kısa süreli konut kiralamalarında da kiraya verenlerin yapacakları tahsilatlar aynı şekilde banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.
Bu yolla yapılan kiralamalarda tutar sınırlaması olmayacak. Söz konusu kurala uymayan kişi veya firmaya mükellefiyet durumuna göre 350 lira ile bin 400 liradan az olmamak kaydıyla işlem bedelinin yüzde 5'i kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bakanlığın söz konusu düzenlemeleri kayıt dışılığı azaltmayı amaçlıyor.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar