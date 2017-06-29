

Maliye Bakanlığının ilgili sektörlere yönelik mevzuat düzenlemesiyle, önümüzdeki aydan itibaren araç kiralama faaliyeti yürüten firmalar, kiralama hizmet bedellerini tutarı ne olursa olsun banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil edecek. Söz konusu şirketler daha önce 7 bin liranın altındaki ödemeleri nakit olarak alabiliyorlardı.







Kamuoyunda "günübirlik kiralama" olarak bilinen kısa süreli konut kiralamalarında da kiraya verenlerin yapacakları tahsilatlar aynı şekilde banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.







Bu yolla yapılan kiralamalarda tutar sınırlaması olmayacak. Söz konusu kurala uymayan kişi veya firmaya mükellefiyet durumuna göre 350 lira ile bin 400 liradan az olmamak kaydıyla işlem bedelinin yüzde 5'i kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bakanlığın söz konusu düzenlemeleri kayıt dışılığı azaltmayı amaçlıyor.







kaynak:milliyet