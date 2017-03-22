Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikası ihracı için 29-31 Mart'ta talep toplanacak. Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin, sertifikayla konutun %20 daha ucuza geleceğini ifade etti



Türkiye'de yeni bir finansman ve tasarruf aracı olarak oluşturulan gayrimenkul sertifikasında ilk ihraç için 29-31 Mart arasında Vakıf Yatırım tarafından talep toplanacak. TOKİ öncülüğünde Makro İnşaat'ın Park Mavera 3 projesinde uygulanacak ilk gayrimenkul sertifikası ihracında her bir sertifika pay bedeli 42.5 lira olacak. Toplamda ise 143 milyon lira değerinde 3.37 milyon adet pay ihraç edilecek. Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin, sertifika ile konutun ortalama yüzde 20 daha ucuza geleceğini söyledi. Şahin, inşaat firmasının bu modelle finansman için bankaya faiz ödemeyeceğini, inşaatın ucuza mal edileceğini vurguladı.



'Vatandaşa yansıt'



Gayrimenkul sertifikası sayesinde müteahhit tarafından bankaya faizin, tedarikcilere vade farkının ödenmeyeceğini anlatan Şahin, bu sayede konutun daha uygun fiyatla alınabileceğini belirtti. Şahin, şunları söyledi:



"Sertifikanın amaçlarından biri de, elde edilen iskontoyu vatandaşa yansıtarak daha ucuz konut almasını sağlamak. İnşaatçı firmaya, bankaya vereceğin kredi faizini, betoncuya, demirciye tüm tedarikçilere ödeyeceğin vade farkını verme, peşin alım indirimlerinden yararlan. Buradan elde ettiğin avantajı da vatandaşa yansıt."







kaynak:memurlar